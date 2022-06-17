Полузащитник сборной Казахстана вызвал интерес у клубов РПЛ

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Новости спорта Футбол Россия
Вчера 17:02

Полузащитник сборной Казахстана и "Ордабасы" Эльхан Астанов заинтересовал клубы Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает instagram-аккаунт skazk1.dugali4a.

"По нашим слухам. За полузащитником сборной Казахстана Эльханом Астановым следили скауты Российской премьер-лиги. На него заглядываются такие клубы, как "Рубин", "Ростов" и другие середняки РПЛ. Ждем новостей по Эльхану", - заявляет источник.

Астанов в составе национальной команды принял участие в четырех матчах нового розыгрыша Лиги наций. В домашней встрече со Словакией (2:1) полузащитник "Ордабасы" отметился дебютным голом, который оказался победным.

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Метки:
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Вчера 17:02
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