Зажег в сборной и уедет в РПЛ. Астанов - новая звезда казахстанского футбола

Полузащитник "Ордабасы" Эльхан Астанов стал главным открытием сборной Казахстана в матчах нового цикла Лиги наций. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как хавбеком восхищаются многие специалисты и когда он уедет в зарубежный чемпионат.

До нынешнего вызова в сборную Астанов всего один раз выходил на поле за национальную команду. Было это больше года назад, тогда Байсуфинов позволил дебютировать Эльхану в статусном матче с Францией, игрок вышел на несколько минут в конце.

Нынешний сезон Эльхан начал как настоящий лидер "Ордабасы". Он оформил 3+3 по голам и ассистам в 11 матчах КПЛ и получил справедливый вызов от Магомеда Адиева.

Травмы некоторых ключевых игроков вынуждали Адиева прибегнуть к новым фигурам, и одной из них оказался Астанов. Он вышел в основе с Азербайджаном и после этого ни разу не дал усомниться в своей полезности.

Полузащитник оказался готов к сборной по всем показателям, включая функциональный и ментальный. В каждом из четырех матчей он провел в среднем около 80 минут на поле. Больше отыграли только вратарь Шацкий, защитники Алип и Марочкин, а также Аслан Дарабаев.

На такое доверие Эльхан ответил ключевыми результативными действиями в двух самых сложных матчах - со Словакией. На выезде в Трнаве "десятка" "Ордабасы" отдал голевую передачу на Дарабаева. Дома уже сам забил победный гол.

Вдохновенный отрезок за клуб и еще более впечатляющий период в сборной вызвали шквал похвалы в адрес Астанова со стороны тренеров и его коллег.

Али Алиев, тренер "Кызыл-Жара":

- Астанов - новый Зайнутдинов? Сравнивать пока рано. У Эльхана есть все качества, чтобы стать игроком сборной на долгие годы, все будет зависеть от него. Если будет внимательно за собой следить, то все получится.

Кайрат Нурдаулетов, старший тренер молодежной сборной Казахстана:

- Эльхан Астанов показал, что он уже спокойно может играть в основе в любом клубе КПЛ.

Григорий Бабаян, экс-тренер "Астаны" и "Тобола":

- Астанов больше дриблер, любит быть с мячом. Если правильно работать с ним, добавить ему тактических знаний, то он может играть в другом чемпионате. В России меня просили перечислить десять казахстанских футболистов, которые могли бы играть в РПЛ, и одним из них я назвал Эльхана.

Жоао Пауло, нападающий "Кайрата":

- Есть молодой игрок, которого я могу выделить, - это Эльхан Астанов. Если он будет так же работать, то станет лучшим игроком Казахстана. У него огромный потенциал.

В интервью корреспонденту Vesti.kz Эльхан уже говорил, что ему поступали конкретные предложения от "Тобола" и "Астаны", а также существовал интерес от клуба РПЛ. Мощнейший перформанс на международной арене не оставляет сомнений, что "Ордабасы" будет крайне сложно сохранить своего игрового лидера в ближайшее время. Но для дальнейшего прогресса Астанова трансфер необходим. Осталось лишь выбрать правильное место для роста, ведь мы помним пример Зайнутдинова, которому очень помог тот факт, что он оказался именно у Валерия Карпина в "Ростове".

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Каспий 12 7 1 4 15-12 22 2 Астана 12 6 3 3 23-12 21 3 Тараз 12 6 3 3 15-9 21 4 Атырау 12 5 4 3 16-12 19 5 Тобол 12 5 3 4 19-16 18 6 Актобе 11 5 2 4 11-14 17 7 Шахтер 11 5 1 5 16-14 16 8 Кайрат 12 4 4 4 11-16 16 9 Ордабасы 11 4 2 5 14-12 14 10 Аксу Ак 10 4 1 5 10-10 13 11 Кызыл-Жар 12 2 6 4 12-15 12 12 Туран 10 2 5 3 6-9 11 13 Акжайык 11 3 2 6 4-10 11 14 Махтаарал 12 2 3 7 10-21 9 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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