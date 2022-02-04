Подарок от Вагнера Лава. Как Алипа поздравил экс-форвард "Кайрата" после победного гола за "Зенит"

Нуралы Алип, находящийся на просмотре в "Зените", после матча с датским "Митьюлландом", за который выступает экс-футболист "Кайрата" Вагнер Лав, получил в подарок игровую футболку бразильца, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отметим, что казахстанец забил единственный и победный гол в первом матче "Зенита" на турнире Atlantic Cup-2022 в Португалии. Лав вышел на замену на 60-й минуте.

"Спасибо большое, брат мой", - написал Алип в сториз у себя в Instagram.

После матча тренер "Зенита" Сергей Семак похвалил казахстанца и оценил его перспективы.

Напомним, Алип и Лав вместе выступали в составе "Кайрата". Бразилец в декабре 2021-го покинул алматинский клуб и присоединился к "Митьюлланду".

Появилось видео первого гола Алипа за "Зенит"