"Красивый гол, но...". Тренер "Зенита" похвалил Алипа и рассказал о его перспективах

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал игру Нуралы Алипа в товарищеском матче против датского "Митьюлланда", информирует клубная пресс-служба.

Казахстанец забил победный гол в первом матче турнира Atlantic Cup-2022 в Португалии, а специалист похвалил потенциального новичка.

"В этом моменте - прекрасно. Я думаю, смог принести победу. В этом моменте он хорошо пошел на мяч и получился красивый гол. Что касается игры в общем, то еще раз повторюсь, на фоне нагрузок... И какие-то мелочи и замечания есть, но у него есть качества, над которыми можно будет работать. К концу сборов мы определимся, как будем взаимодействовать дальше", - рассказал тренер.

Алип разгромил в челлендже футболиста сборной России

Добавим, ранее появилась информация, что "Зенит" может арендовать Алипа, но окончательное решение по сотрудничеству примут после завершения сбора в Португалии.