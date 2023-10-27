"Подарили фингал". Звезда "Зенита" вспомнил поездку в Казахстан

Новости спорта Футбол Россия
Вчера 15:30
©ФК "Зенит"

Нападающий "Зенита" Александр Ерохин в интервью "РБ Спорт" рассказал о недавнем матче в Алматы против "Кайрата", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, сыгранная в Алматы 14 октября завершилась со счетом 2:2. Ерохин забил одним из голов в этой игре.

"В Казахстане не особо успели что-то посмотреть. Потому что прилетели поздно и рано была игра. Так что увидели стадион и какие-то места из окна автобуса. Нас приняли хорошо, собрался полный стадион зрителей. Болельщики "Кайрата" тоже создавали отличную атмосферу. А соперники подарили фингал под глазом на память. (улыбается.)

Ужин у нас всегда стандартный перед игрой, но тут был еще бешбармак. Однако от кумыса нас сознательно оградили. Для неподготовленных это опасная вещь. Желудок может неправильно сработать. Нурик сейчас с улыбкой спрашивал, пробовали ли мы кумыс. Но нам повара и тренеры не рекомендовали.

Эти матчи классные - "Сепахан", "Кайрат", "Фенербахче", "Нефтчи". После матча многие болельщики подходили сфотографироваться. Атмосфера позитивная. Это большой плюс, что такие матчи есть. В любом случае лучше сыграть встречи с такими соперниками, чем двусторонку на базе", – сказал Ерохин.

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Метки:
Зенит Кайрат ФК Алип Нуралы Казахстанцы за границей

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