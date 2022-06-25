Овечкин забил исторический гол в своем первом матче за футбольный клуб (Видео)

Российский хоккеист Александр Овечкин отметился голом за московский футбольный клуб "Динамо", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Случилось это в товарищеской игре с "Амкалом" на стадионе "ВТБ Арена" в Москве. Александр поразил ворота соперника на 11-й минуте после передачи пяткой Федора Смолова.

Ранее 36-летний Овечкин, выступающий за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", заключил с "бело-голубыми" соглашение на один матч. Он является воспитанником ХК "Динамо" (Москва).

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