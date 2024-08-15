Определены финансовые возможности "Зенита" с лучшими клубами Казахстана

Новости спорта Футбол Россия
15 августа 19:38
©ФК "Зенит"

Новичок грозненского "Ахмата" Максим Самородов сравнил уровень чемпионатов России и Казахстана, передают Vesti.kz.

- А в России ты уже был до приезда в "Ахмат"?
- Только проездом: пересадки, еще что-то. На сборы улетали через Москву. А чтобы долгое время находиться в России, такого не было.

- То есть пока у тебя недостаточно впечатлений для сравнения Казахстана с Россией?
- Да, страны пока сравнивать не могу. Но уже после одного сыгранного матча могу сравнить чемпионаты. В России футбол намного интенсивнее, быстрее, игроки сильнее, чем в Казахстане. Физически и тактически уровень серьезнее здесь.

- Разница в классе между лучшими российскими и казахскими командами большая? Если сравнивать "Кайрат", "Астану" или "Актобе" с тем же "Зенитом".
- Конечно, уровень "Зенита" намного выше. Но тут роль играют и финансовые возможности. Сами знаете, какие они у "Зенита" (улыбается). Так что тут вообще сравнивать нельзя. Но в Казахстан тоже приезжают неплохие игроки, в том числе легионеры.

Самородов - воспитанник "Актобе". В "Ахмат" перешел из родного клуба 6 августа, подписав контракт 30 июня 2028 года. Сумма сделки составила 1 миллион евро (данные Transfermarkt).

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2 Динамо М 4 3 0 1 8-3 9
3 Локомотив М 4 3 0 1 11-5 9
4 Спартак М 4 2 1 1 6-3 7
5 ЦСКА М 4 2 1 1 9-3 7
6 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
7 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
9 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
10 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
12 Акрон Тл 4 1 1 2 6-7 4
13 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
14 Крылья Советов 4 1 0 3 3-10 3
15 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16 Факел 4 0 1 3 1-7 1

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Метки:
Самородов Максим Ахмат ФК Зенит Футбол Премьер-лига России

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