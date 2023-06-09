"Они стоят особняком". Адиев назвал лучшие российские клубы

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев отметил три клуба в Российской премьер-лиге в прошедшем сезоне, сообщает корреспондент Vesti.kz. В РПЛ-2022/23 чемпионом стал "Зенит", впрочем специалист не упомянул клуб из Санкт-Петербурга.

"В этом году "Ахмат" порадовал своих болельщиков хорошим результатом. Наверное, сейчас они стоят особняком. Также классные игры были у "Оренбурга". Была проделана отличная работа главного тренера Марцела Лички. И стоит отметить, что с приходом Галактионова "Локомотив" вторую часть чемпионата провел очень достойно. Наверное, эти три команды, которые по-хорошему порадовали за этот сезон", - сказал Адиев.

В РПЛ-2022/23 "Ахмат" занял пятое место в таблице, в то время как "Оренбург" финишировал на седьмой строчке, а "Локомотив" занял восьмую позицию.