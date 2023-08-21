Нуралы Алип высказался о трансфере в "Трабзонспор"

Защитник "Зенита" Нуралы Алип прокомментировал "СЭ" интерес со стороны турецких клубов. Ранее 23-летнего казахстанца отправляли в "Трабзонспор" и "Истанбул Башакшехир", сообщают Vesti.kz.
- Пишут про "Трабзонспор" и другие турецкие клубы. Что с твоим будущим?
- Все вопросы - к Александру Ивановичу (генеральному директору "Зенита" Медведеву).
- Только он вас отпустит?
- Не знаю. Это не я решаю.
Алип выступает за "Зенит" с 2022 года. Сначала он находился в аренде, а потом "сине-бело-голубые" выкупили его у "Кайрата". По данным Transfermarkt, сумма сделки составила два миллиона евро.
Казахстанец сыграл за петербуржцев против "Спартака" в российской премьер-лиге, а после финального свистка сделал заявление. Этот матч стал для него четвертым в нынешнем сезоне РПЛ.
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