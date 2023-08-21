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Новости спорта Футбол Россия
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Нуралы Алип высказался о трансфере в "Трабзонспор"

Нуралы Алип высказался о трансфере в "Трабзонспор"
©instagram.com/nurik028

Защитник "Зенита" Нуралы Алип прокомментировал "СЭ" интерес со стороны турецких клубов. Ранее 23-летнего казахстанца отправляли в "Трабзонспор" и "Истанбул Башакшехир", сообщают Vesti.kz

- Пишут про "Трабзонспор" и другие турецкие клубы. Что с твоим будущим?

- Все вопросы - к Александру Ивановичу (генеральному директору "Зенита" Медведеву).

- Только он вас отпустит?

- Не знаю. Это не я решаю.

Алип выступает за "Зенит" с 2022 года. Сначала он находился в аренде, а потом "сине-бело-голубые" выкупили его у "Кайрата". По данным Transfermarkt, сумма сделки составила два миллиона евро.

Казахстанец сыграл за петербуржцев против "Спартака" в российской премьер-лиге, а после финального свистка сделал заявление. Этот матч стал для него четвертым в нынешнем сезоне РПЛ.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей Турция Футбольные трансферы Премьер-лига России

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