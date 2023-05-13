Нуралы Алип получил кубок чемпиона России с "Зенитом"

Новости спорта Футбол Россия
Вчера 23:58
©ФК "Зенит"

Игроки "Зенита", в составе которого выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип получили кубок за победу в чемпионате России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Клуб из Санкт-Петербурга досрочно стал чемпионом. Награждение команды произошло на домашнем стадионе "Зенита" - "Газпром Арена".

"Зенит" в матче 27-го тура РПЛ сыграл на своем поле вничью с "Краснодаром" - 2:2. Алип вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу целиком.

На счету "Зенита" 65 очков. У идущего на втором месте ЦСКА за три тура до финиша 51 балл.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2 ЦСКА М 27 16 6 5 51-24 54
3 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4 Спартак М 27 14 8 5 58-36 50
5 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7 Динамо М 26 12 6 8 44-35 42
8 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9 Локомотив М 26 10 5 11 45-42 35
10 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12 Крылья Советов 26 6 7 13 26-42 25
13 Пари Нижний Новгород 26 6 6 14 28-47 24
14 Факел 26 4 12 10 33-45 24
15 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16 Торпедо М 27 2 5 20 18-53 11

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Метки:
Зенит Казахстанцы за границей Алип Нуралы Премьер-лига России

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