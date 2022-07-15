Новый тренер у Зайнутдинова и репутация Алипа. Превью к старту казахстанцев в РПЛ

Сегодня, 15 июля, стартует новый сезон в чемпионате России по футболу. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о состоянии и уровне ожиданий от казахстанских футболистов, выступающих в "Зените", ЦСКА и "Ахмате".

Бахтиер Зайнутдинов, ЦСКА

Лидеру сборной Казахстана приходится примерно раз в полгода адаптироваться к новым условиям и тренерам. Сейчас ЦСКА возглавил Владимир Федотов, и он, судя по всему, как и прежние тренеры "армейцев", котирует Бахтиера и верит в его универсальные качества.

У ЦСКА большая проблема в обороне, и не исключено, что в стартовых турах Зайнутдинов закроет позицию в центре обороны, поскольку опытных и мастеровитых игроков на этой позиции почти нет. Но на длинной дистанции Бахтиер, вероятно, будет использоваться как левый латераль.

Очередной сезон в ЦСКА крайне важен для Зайнутдинова. С момента переезда в Москву выйти на качественно иной уровень ему пока так и не удалось, часто мешали травмы. Сейчас Бахтиер заходит в новый сезон полностью восстановившимся, поэтому стоит ждать от него прогресса, ведь, как говорил Григорий Бабаян, потенциал у Зайнутдинова сумасшедший.

1-й тур. ЦСКА - "Урал" (16 июля, 18:00 по времени Нур-Султана)

Нуралы Алип, "Зенит"

Защитник, по-прежнему принадлежащий "Кайрату", максимально быстро освоился в главном клубе РПЛ и уже взял с командой два трофея. После недавнего матча за Суперкубок против "Спартака" Сергей Семак позитивно оценил игру Алипа, что тоже показательно.

Сейчас ресурсы "Зенита" в обороне выросли, поскольку восстановился хорват Деян Ловрен и приехал новичок Родригао. Оба - игроки с амбициями для основы. Именно поэтому Алипа ждет период гораздо более жесткой конкуренции за игровое время. С другой стороны, он единственный левоногий центрбек в команде, что дает ему небольшой бонус на фоне конкурентов.

Очевидно, что "Зенит" вступает в сезон безусловным фаворитом чемпионата России. Но для Алипа важно расти и подтверждать свой статус, иначе аренда может так и не трансформироваться в постоянный контракт. Хотя даже столь небольшой период в "Зените" уже позволил Нуралы заработать себе репутацию в РПЛ. Даже если в Санкт-Петербурге не выкупят игрока, он наверняка будет востребован у клубов из первой восьмерки.

1-й тур. "Химки" - "Зенит" (15 июля, 23:00 по времени Нур-Султана).

Марат Быстров, "Ахмат"

К сожалению, летом у Марата произошла не самая понятная история со сборной, и на данный момент до сих пор не ясен его статус в глазах Магомеда Адиева.

Но на клубном уровне у Быстрова все стабильно. Он продлил контракт с "Ахматом" и, скорее всего, вновь будет игроком основной обоймы. Но любопытно, на какой именно позиции защитник будет играть по ходу сезона - в центре обороны или на краю.

"Ахмат" при этом амбициозен, Андрей Талалаев намерен со своей командой побороться за место в пятерке.

1-й тур. "Ахмат" - "Спартак" (16 июля, 23:00 по времени Нур-Султана)

Фото: ©ПФК ЦСКА (1), ©ФК "Зенит" (2) и ©ФК "Ахмат" (3)

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