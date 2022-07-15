Новый тренер у Зайнутдинова и репутация Алипа. Превью к старту казахстанцев в РПЛ

©sport-express.ru
Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 16:29

Сегодня, 15 июля, стартует новый сезон в чемпионате России по футболу. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о состоянии и уровне ожиданий от казахстанских футболистов, выступающих в "Зените", ЦСКА и "Ахмате"

Бахтиер Зайнутдинов, ЦСКА 

Лидеру сборной Казахстана приходится примерно раз в полгода адаптироваться к новым условиям и тренерам. Сейчас ЦСКА возглавил Владимир Федотов, и он, судя по всему, как и прежние тренеры "армейцев", котирует Бахтиера и верит в его универсальные качества. 

У ЦСКА большая проблема в обороне, и не исключено, что в стартовых турах Зайнутдинов закроет позицию в центре обороны, поскольку опытных и мастеровитых игроков на этой позиции почти нет. Но на длинной дистанции Бахтиер, вероятно, будет использоваться как левый латераль. 

Очередной сезон в ЦСКА крайне важен для Зайнутдинова. С момента переезда в Москву выйти на качественно иной уровень ему пока так и не удалось, часто мешали травмы. Сейчас Бахтиер заходит в новый сезон полностью восстановившимся, поэтому стоит ждать от него прогресса, ведь, как говорил Григорий Бабаян, потенциал у Зайнутдинова сумасшедший.

1-й тур. ЦСКА - "Урал" (16 июля, 18:00 по времени Нур-Султана) 

Нуралы Алип, "Зенит"

Защитник, по-прежнему принадлежащий "Кайрату", максимально быстро освоился в главном клубе РПЛ и уже взял с командой два трофея. После недавнего матча за Суперкубок против "Спартака" Сергей Семак позитивно оценил игру Алипа, что тоже показательно. 

Сейчас ресурсы "Зенита" в обороне выросли, поскольку восстановился хорват Деян Ловрен и приехал новичок Родригао. Оба - игроки с амбициями для основы. Именно поэтому Алипа ждет период гораздо более жесткой конкуренции за игровое время. С другой стороны, он единственный левоногий центрбек в команде, что дает ему небольшой бонус на фоне конкурентов. 

Очевидно, что "Зенит" вступает в сезон безусловным фаворитом чемпионата России. Но для Алипа важно расти и подтверждать свой статус, иначе аренда может так и не трансформироваться в постоянный контракт. Хотя даже столь небольшой период в "Зените" уже позволил Нуралы заработать себе репутацию в РПЛ. Даже если в Санкт-Петербурге не выкупят игрока, он наверняка будет востребован у клубов из первой восьмерки. 

1-й тур. "Химки" - "Зенит" (15 июля, 23:00 по времени Нур-Султана). 

Марат Быстров, "Ахмат"

К сожалению, летом у Марата произошла не самая понятная история со сборной, и на данный момент до сих пор не ясен его статус в глазах Магомеда Адиева. 

Но на клубном уровне у Быстрова все стабильно. Он продлил контракт с "Ахматом" и, скорее всего, вновь будет игроком основной обоймы. Но любопытно, на какой именно позиции защитник будет играть по ходу сезона - в центре обороны или на краю. 

"Ахмат" при этом амбициозен, Андрей Талалаев намерен со своей командой побороться за место в пятерке.  

1-й тур. "Ахмат" - "Спартак" (16 июля, 23:00 по времени Нур-Султана)

Фото: ©ПФК ЦСКА (1), ©ФК "Зенит" (2) и ©ФК "Ахмат" (3)

Турнирная таблица "Чемпионат России 2021/22"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3 Динамо М 30 16 5 9 53-41 53
4 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5 ЦСКА М 30 15 5 10 42-29 50
6 Локомотив М 30 13 9 8 43-39 48
7 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8 Крылья Советов 30 12 5 13 39-36 41
9 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10 Спартак М 30 10 8 12 37-41 38
11 Пари Нижний Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16 Арсенал Т 30 5 8 17 30-59 23

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Наш новый выпуск: Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Казахстанцы за границей Алип Нуралы Зенит Кайрат ФК Быстров Марат Премьер-лига России

Футбол Россия
0
Сегодня 16:29
© 2008 - 2022 ТОО «EML»