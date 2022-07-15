Новый тренер у Зайнутдинова и репутация Алипа. Превью к старту казахстанцев в РПЛ

Сегодня, 15 июля, стартует новый сезон в чемпионате России по футболу. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о состоянии и уровне ожиданий от казахстанских футболистов, выступающих в "Зените", ЦСКА и "Ахмате".
Бахтиер Зайнутдинов, ЦСКА
Лидеру сборной Казахстана приходится примерно раз в полгода адаптироваться к новым условиям и тренерам. Сейчас ЦСКА возглавил Владимир Федотов, и он, судя по всему, как и прежние тренеры "армейцев", котирует Бахтиера и верит в его универсальные качества.
У ЦСКА большая проблема в обороне, и не исключено, что в стартовых турах Зайнутдинов закроет позицию в центре обороны, поскольку опытных и мастеровитых игроков на этой позиции почти нет. Но на длинной дистанции Бахтиер, вероятно, будет использоваться как левый латераль.
Очередной сезон в ЦСКА крайне важен для Зайнутдинова. С момента переезда в Москву выйти на качественно иной уровень ему пока так и не удалось, часто мешали травмы. Сейчас Бахтиер заходит в новый сезон полностью восстановившимся, поэтому стоит ждать от него прогресса, ведь, как говорил Григорий Бабаян, потенциал у Зайнутдинова сумасшедший.
1-й тур. ЦСКА - "Урал" (16 июля, 18:00 по времени Нур-Султана)
Нуралы Алип, "Зенит"
Защитник, по-прежнему принадлежащий "Кайрату", максимально быстро освоился в главном клубе РПЛ и уже взял с командой два трофея. После недавнего матча за Суперкубок против "Спартака" Сергей Семак позитивно оценил игру Алипа, что тоже показательно.
Сейчас ресурсы "Зенита" в обороне выросли, поскольку восстановился хорват Деян Ловрен и приехал новичок Родригао. Оба - игроки с амбициями для основы. Именно поэтому Алипа ждет период гораздо более жесткой конкуренции за игровое время. С другой стороны, он единственный левоногий центрбек в команде, что дает ему небольшой бонус на фоне конкурентов.
Очевидно, что "Зенит" вступает в сезон безусловным фаворитом чемпионата России. Но для Алипа важно расти и подтверждать свой статус, иначе аренда может так и не трансформироваться в постоянный контракт. Хотя даже столь небольшой период в "Зените" уже позволил Нуралы заработать себе репутацию в РПЛ. Даже если в Санкт-Петербурге не выкупят игрока, он наверняка будет востребован у клубов из первой восьмерки.
1-й тур. "Химки" - "Зенит" (15 июля, 23:00 по времени Нур-Султана).
Марат Быстров, "Ахмат"
К сожалению, летом у Марата произошла не самая понятная история со сборной, и на данный момент до сих пор не ясен его статус в глазах Магомеда Адиева.
Но на клубном уровне у Быстрова все стабильно. Он продлил контракт с "Ахматом" и, скорее всего, вновь будет игроком основной обоймы. Но любопытно, на какой именно позиции защитник будет играть по ходу сезона - в центре обороны или на краю.
"Ахмат" при этом амбициозен, Андрей Талалаев намерен со своей командой побороться за место в пятерке.
1-й тур. "Ахмат" - "Спартак" (16 июля, 23:00 по времени Нур-Султана)
Фото: ©ПФК ЦСКА (1), ©ФК "Зенит" (2) и ©ФК "Ахмат" (3)Наш новый выпуск: Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт