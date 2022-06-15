Новый тренер Зайнутдинова поделился шоком до прихода в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о задачах российского клуба в новом футбольном сезоне, передает клубная пресс-служба.

Ранее Федотов принял ЦСКА, за который выступает казахстанец Бахтиер Зайнутдинов, и высказался о своем назначении.

"Мы были шокированы иной раз теми сообщениями, которые мелькали в прессе, но вчера ближе к полуночи были урегулированы все формальности и был подписан договор. Вся информация, которая подавалась до этого, это слухи.

Здесь все в наших руках и ногах. Все-таки у нас есть голова на плечах, она решает, где задачи рук и ног. Нужно думать, нужно анализировать. Это будущее, в которое мы с вами пытаемся заглянуть, но я думаю, что в этом нет необходимости.

У нас два сбора, подготовка к сезону, которой нужно воспользоваться. Нужно хорошо подготовиться. Старт не за горами. Мы должны быть готовы к 16-17 июля, когда стартует чемпионат. Плюс те 17 матчей на этом отрезке. И если все-таки состоится кубок РПЛ, еще 7 матчей. Так что до зимы на этом отрезке 24 игры. Понятно, что нужна хорошая подготовка, чтобы выдержать этот игровой темп", - сказал Федотов в интервью клубной пресс-службе.

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