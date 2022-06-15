ЦСКА сделал заявление по Зайнутдинову после смены тренера

Казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов вошел в состав московского ЦСКА, который начнет подготовку к новому футбольному сезону в России, передает корреспондент Vesti.kz.
Клубная пресс-служба объявила, что "красно-синие" собрались на подмосковной базе в Новогорске, где стартовали летние сборы.
Подготовку к сезону российская команда начнет в следующем составе:
вратари: Акинфеев, Тороп, Шайхутдинов;
защитники: Дивеев, Набабкин, Щенников, Фукс, Карпов, Лукин, Конюхов, Казаков;
полузащитники: Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Кучаев, Бистрович, Ушаков, Ермаков, Тарба, Пряхин;
нападающие: Заболотный, Гайч, Яковлев, Багринцев.
Добавим, ранее в российской команде сменился главный тренер - в ЦСКА пришел Владимир Федотов.
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