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Неудачей закончился матч игрока сборной Казахстана в РПЛ

©ФК "Ахмат"

В матче 14-го тура российской премьер-лиги грозненский "Ахмат" дома принимал "Пари НН" из Нижнего Новгорода, передает Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Пари НН". Голами у победителей отметились Хуан Боселли и Александр Эктов. На 54-й минуте полузащитник "Ахмата" Лечи Садулаев не реализовал пенальти.

С первых минут вышел казахстанский нападающий "Ахмата" Максим Самородов, но он получил травму и был заменен на 78-й минуте.

"Ахмат" с девятью очками занимает 15-е место, а "Пари НН" с 15 очками идет на девятой позиции.

Самородов перебрался в российский клуб из "Актобе", по данным источников его контракт выкупили за 900 тысяч евро. 

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3 Локомотив М 14 10 1 3 28-17 31
4 Динамо М 14 8 3 3 28-16 27
5 Спартак М 14 7 4 3 21-12 25
6 ЦСКА М 14 7 3 4 22-9 24
7 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8 Акрон Тл 14 4 4 6 19-26 16
9 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12 Крылья Советов 14 3 3 8 12-21 12
13 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8

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