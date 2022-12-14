"Нервозность с неизвестностью". Адиев прокомментировал подписание "Зенитом" Алипа

Новости спорта Футбол Россия
Вчера 22:25
©ФК "Зенит"

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал решение "Зенита" подписать казахстанского защитника Нуралы Алипа на постоянной основе, сообщает "Чемпионат". Ранее футболист выступал за санкт-петербургский клуб на правах аренды.

Российский клуб и алматинский "Кайрат" достигли соглашения о полноценном переходе футболиста. Контракт с центральным защитником сборной Казахстана действует по схеме "2,5 + 1".

"Полноценный переход в "Зенит" положительно сыграет как для самого Алипа, так и для сборной Казахстана. Это положительный знак, потому что у Нуралы была определенная нервозность с неизвестностью - где он продолжит карьеру. Наконец все разрешилось. Теперь, зная о своем будущем, сможет спокойно готовиться к предстоящему чемпионату и играм за сборную.

Нуралы обладает неплохим потенциалом: есть скорость, хорошо ведет единоборства. Да, конечно, ему всего лишь 22 года - еще будет прибавлять. "Зенит" все правильно сделал, пригласив Алипа в команду. Возможно, даже в аренде, где сможет больше играть, получит опыт и вернется сильнее. Но я думаю, что может конкурировать в "Зените". Хотя мы знаем, что это довольно непросто - там футболисты высокого качества", - сказал Адиев.

Напомним, что Алип в начале 2022 года присоединился клубу из Санкт-Петербурга на правах аренды. В составе "сине-бело-голубых" он стал чемпионом России.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

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Метки:
Адиев Магомед Алип Нуралы Зенит Кайрат ФК Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу

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