"Не для чемпионской команды". Алипу досталось от известного комментатора

Известный российский комментатор Константин Генич, оценивая новичков "Зенита", а также игроков, присоединившихся ранее, жестко высказался о Нуралы Алипе, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Петербургский клуб и без того самый сильный, еще и Кассьерру с Родригао забрал. У "Зенита" есть мания на еще одну звездочку (на эмблеме). Может, они опасаются, что кто-то к ним приблизится, им нужны свежие люди, которые еще не были чемпионами, кто хочет выигрывать, такие как Бакаев. По Сергееву у меня были сомнения, этот скепсис продолжается - подходит он "Зениту" или нет. Мне кажется, ни Адамов, ни Сергеев, ни даже Алип не для чемпионской команды. Хотя для обоймы, может быть, нормально. "Зенит" может опасаться, что уедут легионеры, поэтому не исключаю, что в клубе окажется Нобоа", - сказал Генич.

В летнее трансферное окно к "Зениту" присоединились защитник Родригао и форвард Матео Кассьерра (оба - "Сочи"), полузащитник Зелимхан Бакаев ("Спартак", свободный агент), а также в рамках арендной сделки с "Коринтиансом" в петербургский клуб перешли вратарь Иван Куарезма и полузащитник Густаво Мантуан.

Напомним, что 22-летний Алип выступает в составе "Зенита" на правах аренды, которая рассчитана до конца 2022 года. В первой половине года казахстанец провел за питерцев 12 матчей во всех турнирах.

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