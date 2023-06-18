Названа причина вылета клуба игрока сборной Казахстана из РПЛ

Известный в прошлом российский вратарь Владимир Габулов, являющийся бывшим директором подмосковных "Химок", назвал причину вылета команды из РПЛ по итогам сезона 2022/23. В составе этого клуба выступает игрок сборной Казахстана Лев Скворцов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

"Причиной провала "Химок" в этом сезоне являются неправильные и нефутбольные управленческие решения. Они приводили к тем негативным результатам, которые были в команде. Микроклимат, отношение, организация и профессиональный подход должен начинаться с руководства клуба. Виновато ли руководство? Нет, я не привык оценивать такими категориями. Я не ищу крайних, а ищу причины", - сказал он.

Напомним, что по итогам 30 туров "Химки" заняли предпоследнее место в таблице РПЛ, набрав всего 18 очков. 23-летний Скворцов, присоединившийся к команде в феврале, отыграл в восьми матчах, в которых заработал два предупреждения.

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