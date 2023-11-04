"Настоящая заноза для таргетменов". В России выделили преимущества Алипа перед игроком сборной Бразилии

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип в этом сезоне стал основным защитником "Зенита" и вытеснил из основы игрока олимпийской сборной Бразилии Роберта Ренана. В российских СМИ разобрали игру воспитанника "Кайрата" и отметили его сильные стороны.

"Сейчас Алип – полноценный игрок старта. В этом "Зените" Нуралы выдергивается за соперниками в глубину и хорошо борется. Защитник – настоящая заноза для таргетменов (особенно во время аутов). Алип – резкий и цепкий, даже если проигрывает единоборства, то гасит разрывы фолами (8 нарушений из 11 – на средней трети), тогда как Ренан часто теряет спину.

К плюсам Алипа добавилась адаптация Семака, который не просит от защитника сложных передач. При этом Нуралы атакует: заходит в левый полуфланг, подключается по краю, чтобы усилить давление на чужую штрафную, даже контратакует.

Хотя Алип не безгрешен: не хватает уверенности на мяче при сильном давлении (тот же Ренан лучше находит партнеров забросами), на пару с Михаилом Кержаковым привез с ЦСКА, не разобрался с Мохамедом Конате на прошлой неделе (поздно выбросился перед пропущенным), пустил Вячеслава Грулева за спину, когда «Динамо» наказало "Зенит" в большинстве", - отмечается в материале Ильи Васильева на сайте Sports.ru.

В чемпионате России 2023/24 Алип провел за "Зенит" 12 матчей. Ближайшую игру с "Балтикой" на выезде казахстанец пропустит из-за перебора желтых карточек.