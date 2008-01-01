"На 100 процентов пока заиграл только Зайнутдинов". СМИ - о летних трансферах ЦСКА

Следующий матч "армейцы" сыграют с бывшим клубом казахстанца.

Фото: ФК ЦСКА©
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Сегодня 12:07
"Спорт-Экспресс" в превью к матчу 19-го тура чемпионата России по футболу между "Ростовом" и ЦСКА отметил самый успешный трансфер "армейцев" в летний период дозаявок.

"Летняя кампания - одна из мощнейших в "армейской" истории. Вот только на 100 процентов пока заиграл только Зайнутдинов: скоростной универсал, способный выдать нестандартный пас", - пишет издание.

Матч "Ростов" - ЦСКА пройдет 17 декабря в Ростове-на-Дону. Начало - в 23:00 по времени Нур-Султана.

Бахтиер Зайнутдинов из-за перебора карточек пропустит предстоящую встречу. Как известно, до перехода в состав московского клуба в августе казахстанец защищал цвета "Ростова". С того момента он отыграл 14 матчей за ЦСКА в РПЛ.
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Сегодня 12:07
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