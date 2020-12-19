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"Моя Родина - Казахстан". Зайнутдинов ответил одноклубнику "за узбека" и нарвался на троллинг

Словесный "конфликт" произошел в самолете.

"Моя Родина - Казахстан". Зайнутдинов ответил одноклубнику "за узбека" и нарвался на троллинг
Фото: ФК ЦСКА
Новости спорта Футбол Россия
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Забавный диалог произошел в самолете московского ЦСКА с участием футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова.

Эпизод случился перед полетом армейцев в Ростов-на-Дону на матч с "Ростовом". Зайнутдинов вступил в словесный "конфликт" с одноклубником Ильзатом Ахметовым. Последний является этническим уйгуром, родился в Кыргызстане, но является игроком сборной России.

Так, Зайнутдинов пошутил, что казахи и уйгуры налаживают связи, на что Ахметов спросил: "Кто? Казахи? Узбеки...". В ответ Бахтиер подчеркнул: "Моя Родина - Казахстан, я ему это в третий раз уже говорю".

Также Зайнутдинов рассказал, что краткосрочный отпуск во время зимнего перерыва РПЛ он планирует провести в родном Таразе. Ахметов не остался в стороне и подколол казахстанца, заявив, что Бахтиер полетит отдыхать в "Жердің бір жерово".

Зайнутдинова назвали своим в Узбекистане

Добавим, что Зайнутдинов пропустил матч с "Ростовом" из-за перебора желтых карточек. Всего в текущем сезоне РПЛ казахстанец провел 18 матчей - четыре за ростовчан и 14 за ЦСКА, в составе которых забил гол и сделал ассист.

 

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу ЦСКА Премьер-лига России

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