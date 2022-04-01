Московский "Кайрат" представил новых футболистов, присоединившихся к команде в межсезонье, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Виталий Жиронкин. Гражданство - РФ. Нападающий, арендованный у футбольного клуба ЦСКА. Первую половину сезона играл за футбольный клуб Волгарь, выступающий в ФНЛ.

Адилет Садыбеков. Гражданство - Казахстан. Центральный защитник, воспитанник академии "Кайрат".

Александр Широбоков. Гражданство - Казахстан. Центральный защитник, воспитанник академии "Кайрат". Игрок молодежной сборной Казахстана.

Даниил Пахомов. Гражданство - РФ. Защитник, ранее выступал за футбольный клуб "Коломна" в ФНЛ-2.

Саги Анет. Гражданство - Казахстан. Полузащитник, воспитанник академии "Кайрат".

Александр Бовкун. Гражданство - Казахстан. Нападающий, воспитанник академии "Кайрат".

Никита Пивкин. Гражданство - Казахстан. Вратарь, воспитанник академии "Кайрат".

"Кайрат-Москва" выступает в первенстве России второго дивизиона ФНЛ, первый этап команда завершила на шестом месте из десяти.

Ранее клуб расстался с четырьмя футболистами.