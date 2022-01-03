Футбольный клуб "Кайрат-Москва" решил сменить главного тренера, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Meta-ratings.kz, Евгений Коструб покинет свой пост и вернется в "Кайрат".

Вместо него команду, выступающую в первенстве России второго дивизиона ФНЛ, возглавит Кирилл Кекер.

Напомним, под руководством Коструба "Кайрат-Москва" на первом этапе занял шестое место из десяти команд и сумел пробиться в финальный этап в борьбе за медали.

Кекер в прошлом сезоне был главным кандидатом на этот пост, однако после увольнения Алексея Шпилевского возглавил "Кайрат", который в итоге занял третье место в КПЛ-2021.