Московский "Кайрат" определился с главным тренером

©ФК "Кайрат-Москва"
Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 15:58

Футбольный клуб "Кайрат-Москва" решил сменить главного тренера, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Meta-ratings.kz, Евгений Коструб покинет свой пост и вернется в "Кайрат".

Вместо него команду, выступающую в первенстве России второго дивизиона ФНЛ, возглавит Кирилл Кекер.

Напомним, под руководством Коструба "Кайрат-Москва" на первом этапе занял шестое место из десяти команд и сумел пробиться в финальный этап в борьбе за медали. 

Кекер в прошлом сезоне был главным кандидатом на этот пост, однако после увольнения Алексея Шпилевского возглавил "Кайрат", который в итоге занял третье место в КПЛ-2021.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Метки:
Кайрат-Москва Россия Первая лига Казахстана Кайрат ФК


Футбол Россия
0
Сегодня 15:58
© 2008 - 2022 ТОО «EML»