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В матче с голом Самородова "Зениту" определился полуфиналист Кубка России

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В матче с голом Самородова "Зениту" определился полуфиналист Кубка России ©ФК "Ахмат"

Грозненский "Ахмат" сыграл ответный матч четвертьфинала плей‑офф Пути РПЛ Кубка России по футболу против санкт-петербургского "Зенита", передает Vesti.kz.

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Грозненский "Ахмат" сыграл ответный матч четвертьфинала плей‑офф Пути РПЛ Кубка России по футболу против санкт-петербургского "Зенита", передает Vesti.kz.

Игра прошла сегодня, 27 ноября, в Грозном (Россия) и завершилась со счетом 2:1 в пользу "Зенита". Автором единственного гола у "Ахмата" стал казахстанский нападающий Максим Самородов. Он вышел на замену на 66-ой минуте и забил в компенсированное время.

Первая встреча команд завершилась победой "Зенита" со счетом 3:0.

Отметим, что 24 ноября в матче с самарскими "Крыльями Советов" (1:2) он забил свой дебютный гол в российской Премьер-Лиге. После этого мяча его сравнили с аргентинской звездой Лионелем Месси.

Напомним, что Самородов оказался в "Ахмате" этим летом, перейдя из "Актобе".

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3 Локомотив М 16 11 1 4 32-23 34
4 Динамо М 16 9 4 3 32-18 31
5 Спартак М 16 9 4 3 30-14 31
6 ЦСКА М 16 8 3 5 25-12 27
7 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
11 Акрон Тл 16 4 4 8 19-33 16
12 Крылья Советов 16 4 3 9 15-24 15
13 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8

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Самородов Максим Футбол Премьер-лига России

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