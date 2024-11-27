В матче с голом Самородова "Зениту" определился полуфиналист Кубка России

Грозненский "Ахмат" сыграл ответный матч четвертьфинала плей‑офф Пути РПЛ Кубка России по футболу против санкт-петербургского "Зенита", передает Vesti.kz.

Игра прошла сегодня, 27 ноября, в Грозном (Россия) и завершилась со счетом 2:1 в пользу "Зенита". Автором единственного гола у "Ахмата" стал казахстанский нападающий Максим Самородов. Он вышел на замену на 66-ой минуте и забил в компенсированное время.

Первая встреча команд завершилась победой "Зенита" со счетом 3:0.

Отметим, что 24 ноября в матче с самарскими "Крыльями Советов" (1:2) он забил свой дебютный гол в российской Премьер-Лиге. После этого мяча его сравнили с аргентинской звездой Лионелем Месси.

Напомним, что Самородов оказался в "Ахмате" этим летом, перейдя из "Актобе".