Нападающий "Ахмата" и сборной Казахстана по футболу Максим Самородов узнал оценку за матч против московского "Спартака" в чемпионате России, передают Vesti.kz.

Встреча 22-го тура прошла в Грозном и завершилась со счетом 0:0, тогда как ее явными фаворитами считались гости.

Самородов получил 7,3 от сайта Flashscore. Такую же оценку заработали его одноклубники Лечи Садулаев, Турпал-Али Ибишев. При этом Георгий Мелкадзе удостоился 7,6, а Арсен Адамов самой высокого балла в составе "Ахмата" - 7,8.

Для Максима это был 16-й матч в текущем сезоне РПЛ, в его активе три гола и две голевые передачи.

"Спартак", набрав 44 очка, занимает третье место в таблице РПЛ, "Ахмат", имея в активе 19 очков, находится на 14-й строчке.

5 апреля "Ахмат" отправится в гости к "Факелу", а на следующий день "Спартак" сыграет на выезде против "Ростова".

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