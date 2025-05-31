Россия
31 мая 23:50

Максим Самородов помог "Ахмату" сохранить место в РПЛ

©ФК "Ахмат"

В ответном матче плей-офф за право выступать в сезоне-2025/26 российской премьер-лиги "Ахмат" на своем поле одержал победу над "Уралом" - 2:0. По сумме двух встреч итоговый счет - 3:2 в пользу грозненской команды, передают Vesti.kz.

Первый гол был забит на 51-й минуте после назначенного пенальти, который реализовал форвард "Ахмата" Георгий Мелкадзе. Заключительный аккорд встречи прозвучал на 90+3-й минуте, когда полузащитник Даниил Зорин удвоил преимущество хозяев поля.

В первом матче екатеринбургский клуб добился минимальной победы 2:1, однако по сумме двух встреч этого результата оказалось недостаточно для выхода в элиту российского футбола.

По итогам сезона-2024/25 "Ахмат" занял 14-е место в РПЛ, тогда как "Урал" стал четвертым в первой лиге. Теперь "Ахмат" продолжит выступления в российской премьер-лиге, а "Урал" останется в нижнем дивизионе.

Казахстанский нападающий Максим Самородов отыграл полный матч в стартовом составе "Ахмата" и сможет вновь выступить в РПЛ в сезоне-2025/26.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 30 20 7 3 59-23 67
2 Зенит 30 20 6 4 58-18 66
3 ЦСКА М 30 17 8 5 47-21 59
4 Спартак М 30 17 6 7 56-25 57
5 Динамо М 30 16 8 6 61-35 56
6 Локомотив М 30 15 8 7 51-41 53
7 Рубин 30 13 6 11 42-45 45
8 Ростов 30 10 9 11 41-43 39
9 Акрон Тл 30 10 5 15 39-55 35
10 Крылья Советов 30 8 7 15 36-51 31
11 Динамо Мх 30 6 11 13 27-35 29
12 Химки 30 6 11 13 35-56 29
13 Пари НН 30 7 6 17 27-54 27
14 Ахмат 30 4 13 13 27-48 25
15 Оренбург 30 4 7 19 28-56 19
16 Факел 30 2 12 16 14-42 18

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