Максим Самородов помог "Ахмату" сохранить место в РПЛ

В ответном матче плей-офф за право выступать в сезоне-2025/26 российской премьер-лиги "Ахмат" на своем поле одержал победу над "Уралом" - 2:0. По сумме двух встреч итоговый счет - 3:2 в пользу грозненской команды, передают Vesti.kz.

Первый гол был забит на 51-й минуте после назначенного пенальти, который реализовал форвард "Ахмата" Георгий Мелкадзе. Заключительный аккорд встречи прозвучал на 90+3-й минуте, когда полузащитник Даниил Зорин удвоил преимущество хозяев поля.

В первом матче екатеринбургский клуб добился минимальной победы 2:1, однако по сумме двух встреч этого результата оказалось недостаточно для выхода в элиту российского футбола.

По итогам сезона-2024/25 "Ахмат" занял 14-е место в РПЛ, тогда как "Урал" стал четвертым в первой лиге. Теперь "Ахмат" продолжит выступления в российской премьер-лиге, а "Урал" останется в нижнем дивизионе.

Казахстанский нападающий Максим Самородов отыграл полный матч в стартовом составе "Ахмата" и сможет вновь выступить в РПЛ в сезоне-2025/26.