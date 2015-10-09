В "Интере" приняли решение по главному тренеру после разгрома в финале Лиги чемпионов

Президент "Интера" Беппе Маротта ответил на вопрос о будущем главного тренера Симоне Индзаги после разгромного поражения команды в финале Лиги чемпионов с "ПСЖ" (0:5).

"Это был негативный вечер, когда соперник превзошел нас во всех аспектах, мы снимаем перед ними шляпу. Это не должно изменить нашу оценку всего сезона, включая выход в финал Лиги чемпионов. Это было плохое выступление, и мы сожалеем о нем — особенно перед многочисленными болельщиками, приехавшими сюда.

Решение по будущему Индзаги? Никаких изменений в оценке. Мы уже сказали, что встретимся с Индзаги на следующей неделе. У него еще год по контракту, и он за последние четыре года доказал, что полностью заслуживает быть здесь. Многие наши достижения — его заслуга", — приводит слова Маротты Football Italia.