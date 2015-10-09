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Вчера 07:50
 

В сборную Казахстана вызван новый вратарь

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В сборную Казахстана вызван новый вратарь ©КФФ

Голкипер футбольного клуба "Женис" Динмухамед Жомарт временно присоединился к тренировочному лагерю национальной сборной Казахстана, передают Vesti.kz. 

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Голкипер футбольного клуба "Женис" Динмухамед Жомарт временно присоединился к тренировочному лагерю национальной сборной Казахстана, передают Vesti.kz. 

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Сборная начала подготовку к июньским матчам, однако не все игроки еще прибыли в расположение команды. В связи с этим тренерский штаб внес изменения в состав участников тренировочного процесса.

"Состав еще не укомплектован, игроки продолжают прибывать. До приезда основных вратарей к тренировкам подключен Динмухамед Жомарт", — отметили в пресс-службе сборной.

Ранее в состав сборной среди вратарей были вызваны Стас Покатилов, Александр Заруцкий, Бекхан Шайзада и Мухаммеджан Сейсен. 

Сборная Казахстана проведёт два матча в ближайшее время , 5 июня — товарищеский матч с Беларусью в Минске, 9 июня — отборочный матч к чемпионату мира-2026 против Северной Македонии (в Астане)

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 8 3 1 23-10 27
2 Кайрат 12 8 2 2 26-10 26
3 Актобе 12 8 1 3 20-10 25
4 Тобол 10 7 2 1 19-6 23
5 Окжетпес 11 6 2 3 17-14 20
6 Елимай 11 5 2 4 13-9 17
7 Ордабасы 10 4 3 3 12-10 15
8 Кызылжар 11 3 4 4 13-15 13
9 Туран 11 3 2 6 11-13 11
10 Кайсар 12 2 5 5 11-21 11
11 Жетысу 11 1 6 4 7-15 9
12 Улытау 11 2 2 7 6-17 8
13 Женис 11 0 7 4 7-12 7
14 Атырау 13 1 1 11 9-32 4

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