Максим Самородов получил нового главного тренера

Грозненский "Ахмат" официально представил нового наставника команды, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Пост главного тренера занял 43-летний российский специалист Александр Сторожук. Контракт с ним подписан на три года.

Сторожук ранее возглавлял тульский "Арсенал", где работал с января 2023 года по май 2025-го. До этого он провел значительный отрезок карьеры в структуре "Краснодара" - от молодежных команд до главной. С июля 2022-го по январь 2023 года он руководил основным составом "быков" в РПЛ.

Напомним, прежним наставником грозненцев был российский специалист Сергей Ташуев.

Добавим, что в составе "Ахмата" выступает нападающий сборной Казахстана Максим Самородов.