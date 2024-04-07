Магомеда Адиева предупредили после назначения в "Ахмат"

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 16:29
©ФК "Ахмат"

Экс-игрок "Терека" (сейчас "Ахмат") Шамиль Лахиялов, являющийся ныне президентом махачкалинского "Легиона" прокомментировал назначение 46-летнего наставника сборной Казахстана Магомеда Адиева на пост главного тренера грозненского клуба, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Euro-football.ru.

"Поздравляю Магомеда Адиева с назначением на пост главного тренера "Ахмата" и желаю ему успехов. Ему предстоит тяжелая работа: грозненцы находятся в опасной зоне таблицы, времени на раскачку нет, и поэтому результат надо будет давать с первых же матчей. Я думаю, рано или поздно союз этот должен был состояться. В последние годы Адиев добивался хороших результатов, и он вполне заслуженно получил назначение, можно сказать, в главную команду для себя. Все-таки "Ахмат" для Адиева не просто клуб – это для него родной клуб из его республики. Но как говорят, спрос с местных бывает выше. Теперь я еще более пристально буду следить за "Ахматом". Адиев и для махачкалинского "Легиона" не просто тренер. Мы гордимся, что он начинал свою тренерскую карьеру в нашем клубе, и после этого она пошла по нарастающей", – сказал Лахиялов.

О назначении Адиева в "Ахмат" было объявлено 5 апреля. Он уже приступил к своим обязанностям. Сообщается, что в тренерский штаб Адиева вошли Руслан Балтиев (старший тренер), Евгений Коструб (тренер) и Ерлан Ибраим (тренер по физической подготовке).

Специалисты также работают совместно в тренерском штабе сборной Казахстана.

"Ахмат" занимает 12-е место в таблице российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 20 очков после 21-го тура. Следующую игру грозненцы проведут на своем поле с "Локомотивом" 7 апреля.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

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Метки:
Адиев Магомед Ахмат ФК Премьер-лига России Сборная РК по футболу

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