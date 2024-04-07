Экс-игрок "Терека" (сейчас "Ахмат") Шамиль Лахиялов, являющийся ныне президентом махачкалинского "Легиона" прокомментировал назначение 46-летнего наставника сборной Казахстана Магомеда Адиева на пост главного тренера грозненского клуба, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Euro-football.ru.

"Поздравляю Магомеда Адиева с назначением на пост главного тренера "Ахмата" и желаю ему успехов. Ему предстоит тяжелая работа: грозненцы находятся в опасной зоне таблицы, времени на раскачку нет, и поэтому результат надо будет давать с первых же матчей. Я думаю, рано или поздно союз этот должен был состояться. В последние годы Адиев добивался хороших результатов, и он вполне заслуженно получил назначение, можно сказать, в главную команду для себя. Все-таки "Ахмат" для Адиева не просто клуб – это для него родной клуб из его республики. Но как говорят, спрос с местных бывает выше. Теперь я еще более пристально буду следить за "Ахматом". Адиев и для махачкалинского "Легиона" не просто тренер. Мы гордимся, что он начинал свою тренерскую карьеру в нашем клубе, и после этого она пошла по нарастающей", – сказал Лахиялов.

О назначении Адиева в "Ахмат" было объявлено 5 апреля. Он уже приступил к своим обязанностям. Сообщается, что в тренерский штаб Адиева вошли Руслан Балтиев (старший тренер), Евгений Коструб (тренер) и Ерлан Ибраим (тренер по физической подготовке).

Специалисты также работают совместно в тренерском штабе сборной Казахстана.

"Ахмат" занимает 12-е место в таблице российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 20 очков после 21-го тура. Следующую игру грозненцы проведут на своем поле с "Локомотивом" 7 апреля.