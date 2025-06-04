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Магомед Адиев нашел новый клуб

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Стало известно новое место работы бывшего главного тренера сборной Казахстана по футболу Магомеда Адиева, передают Vesti.kz.

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Как сообщает популярный российский инсайдер Иван Карпов, Адиев возглавит "Крылья Советов", контракт будет подписать по схеме "1+1". Кандидатура Адиева уже согласована губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Руководство клуба ставит задачу - занять не ниже восьмого места в российской премьер-лиге.

"Крылья Советов" заняли десятое место в РПЛ сезона-2024/25.

До назначения в самарский клуб Адиев успел поработать в "Химках", "Ахмате", карагандинском "Шахтере" и других командах. Сборную Казахстана он возглавлял с 2022 по 2024 год.
 
 
 

 

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 30 20 7 3 59-23 67
2 Зенит 30 20 6 4 58-18 66
3 ЦСКА М 30 17 8 5 47-21 59
4 Спартак М 30 17 6 7 56-25 57
5 Динамо М 30 16 8 6 61-35 56
6 Локомотив М 30 15 8 7 51-41 53
7 Рубин 30 13 6 11 42-45 45
8 Ростов 30 10 9 11 41-43 39
9 Акрон Тл 30 10 5 15 39-55 35
10 Крылья Советов 30 8 7 15 36-51 31
11 Динамо Мх 30 6 11 13 27-35 29
12 Химки 30 6 11 13 35-56 29
13 Пари НН 30 7 6 17 27-54 27
14 Ахмат 30 4 13 13 27-48 25
15 Оренбург 30 4 7 19 28-56 19
16 Факел 30 2 12 16 14-42 18

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