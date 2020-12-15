"Лучше всех зарекомендовал себя". В ЦСКА трансфер Зайнутдинова признали сильнейшим приобретением

Тренер московского ЦСКА Василий Березуцкий выделил трансфер полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в стан армейцев в летнее трансферное окно. Об этом специалист сказал в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

- Кто пока на данном этапе сильнейший из приобретений ЦСКА?

- Лучше всех зарекомендовал себя Зайнутдинов. И Эджуке показывает себя. У него видно яркие качества. Конечно, нужно над многим работать, но это футболист хорошего уровня. Все остальное зависит от работы тренерского штаба.

Промахнулись с Гайчем? Посмотрим. Возможно. Может, тренерская ошибка. Где-то неправильно подвели его к сезону. На мой взгляд, он не готов физически. Из-за этого и неуверенность в игре. Надеюсь, он прибавит после сборов.

В ЦСКА Зайнутдинов перешел в августе из "Ростова". За это время казахстанец провел за армейцев 14 матчей в российской премьер-лиги, забил гол и сделал один ассист.