"Локомотив"? Агент рассказал о ситуации Зайнутдинова

Евгений Новиков, агент казахстанского полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, рассказал, что он продолжит карьеру в составе московского клуба.

"У Бахтиера долгосрочный контракт, он остается в ЦСКА, - сказал Новиков "СЭ". - Сейчас он пропустил ряд матчей из-за травмы. Его главная задача - поскорее восстановиться и вернуться в обойму. Интерес "Локомотива"? Мы однозначно никуда не собираемся. Ко мне по поводу возможного перехода никто не обращался".

Напомним, что в прошедшем сезоне РПЛ полузащитник провел за ЦСКА 18 матчей, в которых забил один гол и сделал одну передачу. О его травме стало известно в марте во время подготовки сборной Казахстана к матчу отборочного раунда чемпионата мира-2022 против Франции.

Готовиться к новому сезону "армейцы" начнут 14 июня.

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