Конкуренты Алипа? В "Зените" назвали позиции, требующие усиления

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 14:00
©ФК "Зенит"

Шеф-скаут "Зенита" Константин Шипулин раскрыл информацию о позициях, которые нуждаются в усилении, сообщают Vesti.kz.

"У нас команду покинули Кузяев, Малком, был травмирован Родригао. Вот и можно сопоставить приоритетные позиции. Центральный нападающий? Мы же играем 4-3-3. Для этого два центрфорварда достаточно.

С другой стороны – клуб всегда будет рассматривать на усиление центральных защитников и центрфорвардов. Матчи выигрывают в штрафных, как бы это странно ни звучало. Очень важно иметь качественных футболистов на этой позиции.

Центральный защитник - это было бы неплохо. Футболист в атаку - обязательно. Изидором мы ее частично закрыли. Да, нам не удалось подписать футболиста, по типажу схожего с Малкомом. Хотели, но не получилось. Как говорил Владимир Боровиичка: "Лучше не взять хорошего, чем взять плохого", - приводит слова Шипулина "Чемпионат".

Отметим, что защитник сборной Казахстана Нуралы Алип выступает в "Зените" в центре обороны.

В течение летнего трансферного окна в клуб из Санкт-Петербурга перешли 11 новых игроков, в их числе защитник "Црвены Звезды" Страхиня Эракович, Марио Фернандес в обороне, полузащитник "Сочи" Александр Коваленко и нападающий "Локомотива" Вильсон Изидор.

На текущий момент "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ-2023/24 после 14 проведенных туров, имея на счету 29 очков.

Метки:
Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей Футбольные трансферы

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