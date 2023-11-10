Шеф-скаут "Зенита" Константин Шипулин раскрыл информацию о позициях, которые нуждаются в усилении, сообщают Vesti.kz.
"У нас команду покинули Кузяев, Малком, был травмирован Родригао. Вот и можно сопоставить приоритетные позиции. Центральный нападающий? Мы же играем 4-3-3. Для этого два центрфорварда достаточно.
С другой стороны – клуб всегда будет рассматривать на усиление центральных защитников и центрфорвардов. Матчи выигрывают в штрафных, как бы это странно ни звучало. Очень важно иметь качественных футболистов на этой позиции.
Центральный защитник - это было бы неплохо. Футболист в атаку - обязательно. Изидором мы ее частично закрыли. Да, нам не удалось подписать футболиста, по типажу схожего с Малкомом. Хотели, но не получилось. Как говорил Владимир Боровиичка: "Лучше не взять хорошего, чем взять плохого", - приводит слова Шипулина "Чемпионат".
Отметим, что защитник сборной Казахстана Нуралы Алип выступает в "Зените" в центре обороны.
В течение летнего трансферного окна в клуб из Санкт-Петербурга перешли 11 новых игроков, в их числе защитник "Црвены Звезды" Страхиня Эракович, Марио Фернандес в обороне, полузащитник "Сочи" Александр Коваленко и нападающий "Локомотива" Вильсон Изидор.
На текущий момент "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ-2023/24 после 14 проведенных туров, имея на счету 29 очков.