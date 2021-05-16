Грозненский "Ахмат", за который выступает футболист сборной Казахстана Марат Быстров, сыграл вничью с московским "Спартаком" в матче 30-го тура российской премьер-лиги и занял 11-е место по итогам чемпионата, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Грозном завершилась со счетом 2:2. В составе "Ахмата" дубль сделал Владимир Ильин (20-я и 31-я минуты). У "красно-белых" отличились Куинси Промес (54) и Виктор Мозес (82). Быстров вышел в стартовом составе и отыграл 53 минуты, уйдя при счете 2:0 в пользу "Ахмата".

"Спартак" набрал 57 очков и стал серебряным призером турнира. Московский клуб в следующем сезоне сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!