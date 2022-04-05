Клубы Алипа и Зайнутдинова обратились в УЕФА после отстранения России

Несколько клубов РПЛ подали в РФС документы на получение лицензии УЕФА для выступления в еврокубках, сообщает "РБ Спорт".

Ранее УЕФА временно отстранил российские команды от участия в международных соревнованиях. Из-за этого московский "Спартак" не смог принять участие в 1/8 финала Лиги Европы.

По информации источника, "Спартак" подал документы для получения лицензии УЕФА на следующий еврокубковый сезон. Помимо красно-белых, документы отправили еще несколько клубов: в частности, лидеры РПЛ - "Зенит", "Динамо" и ЦСКА.

За "Зенит" выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, а за ЦСКА - полузащитник Бахтиер Зайнутдинов.

К тому же, по информации "РБ Спорт", все клубы РПЛ подали документы на лицензирование РФС-I, позволяющее играть в высшем дивизионе. В течение месяца они должны будут предоставить полные комплекты документов. Заседание комиссии по лицензированию РФС состоится в мае.

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