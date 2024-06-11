Клуб РПЛ принял решение по аренде казахстанского игрока

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 18:59
©ФК "Химки"

Защитник сборной Казахстана Лев Скворцов на правах аренды перешел из "Химок" в другой российский клуб "Шинник", сообщают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала ФНЛ с Ильевым казахстанский игрок пошел на понижение условий. Главный тренер химчан Андрей Талалаев не видел Скворцова в составе, переход начали оформлять до новостей о возможном уходе специалиста.

В минувшем сезоне на счету 24-летнего казахстанца 17 матчей во всех турнирах и один гол. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 300 тысяч евро.

Напомним, что "Химки" стали победителями ФНЛ (Первой лиги чемпионата России) и вышли в РПЛ. "Шинник" по итогам сезона занял седьмое место в ФНЛ.

Метки:
Сборная РК по футболу Химки ФК Футбол Еврофутбол

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