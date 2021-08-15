Клуб РПЛ обыграл одного из лидеров в матче с травмой футболиста сборной Казахстана

"Ахмат", за который выступает футболист сборной Казахстана Марат Быстров, одержал вторую победу в российской премьер-лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В четвертом туре грозненский клуб на своем поле обыграл московское "Динамо" со счетом 2:1. В составе победителей отличились Даниил Уткин (35-я минута) и Владислав Карапузов (37-я). У проигравших один мяч отыграл Себастьян Шиманьски (48-я).

При этом Быстров получил травму на 29-й минуте и был заменен.

Благодаря этому успеху "Ахмат" набрал шесть очков и поднялся с девятого места на промежуточное восьмое. "Динамо", несмотря на осечку, сохранило за собой третью строчку.

В пятом туре, 21 августа, "Ахмат" на выезде встретится с ЦСКА, а "Динамо" в этот день в гостях сыграет с "Уралом".

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!