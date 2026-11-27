Положение Сергея Семака во главе "Зенита" оказалось под угрозой. Петербургский клуб может расстаться с главным тренером в случае неудачи в ближайшем матче с ЦСКА, сообщают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Ивана Карпова.

По его данным, поражение от армейцев в игре 17-го тура РПЛ, которая состоится 28 ноября, может привести к отставке специалиста. Ещё один возможный сценарий - смена тренера в зимнее межсезонье. Отмечается, что позиции Семака внутри клуба сейчас нестабильны.

Впрочем, у Карпова есть и другая информация. По сведениям второго источника, расставание с наставником в ближайшее время маловероятно. При этом основные проблемы "Зенита" связывают не с работой тренерского штаба, а с кадровой политикой клуба.

После 15 туров чемпионата России петербуржцы набрали 31 очко и занимают второе место в таблице. От лидирующего "Динамо" команду отделяет всего один балл.

Напомним, в составе "Зенита" с 2022 года выступает защитник и капитан сборной Казахстана Нуралы Алип. В текущем сезоне 26-летний игрок провёл в составе петербургского клуба 15 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.