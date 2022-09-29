Клуб казахстанца одержал волевую победу в Кубке России в дебютном матче нового тренера

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 21:10
©ФК "Ахмат"

Грозненский "Ахмат" обыграл "Ростов" в рамках группового этапа Кубка России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча третьего тура группы С прошла в Грозном и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Первыми успеха добились гости - на 59-й минуте Роман Тугарев реализовал пенальти. На это грозненцы ответили дублем Ивана Олейникова и точным ударом Мохамеда Конате на 73-й, 79-й и 88-й минутах соответственно. Причем Олейников свой первый гол забил с 11-метровой отметки.

Отметим, что казахстанский защитник "Ахмата" Марат Быстров остался в запасе. При этом его команда победила в дебютном матче под руководством нового главного тренера Сергея Ташуева.

В нынешнем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ) 30-летний Быстров провел восемь матчей за "Ахмат".

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Метки:
Быстров Марат Ахмат ФК Казахстанцы за границей Ростов ФК

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