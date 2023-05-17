Клуб казахстанца из чемпионата России назначил нового тренера

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 19:16
©ФК "Кубань"

Краснодарская "Кубань" в составе которой выступает нападающий сборной Казахстана Алексей Щеткин объявила о назначении нового главного тренера, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как отмечает пресс-служба клуба новым наставником "Кубани" стал Александр Григорян. Контракт 56-летнего специалиста рассчитан до окончания спортивного сезона 2022/23.

Специалист с сегодняшнего дня приступил к работе с командой. В его тренерский штаб вошли Евгений Варламов, Хасан Мамтов и Юрий Шишкин.

Отметим, что "Кубань" идет в зоне вылета в первой лиге чемпионата России. На счету Щеткина 19 матчей и один гол.

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Метки:
Щеткин Алексей Казахстанцы за границей

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