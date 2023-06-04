Клуб игрока сборной Казахстана повторил лучший результат в чемпионате России

В сезоне 2022/23 "Ахмат" повторил свой лучший результат в РПЛ, заняв пятое место в итоговой таблице, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Sport24.

Ранее грозненский клуб уже финишировал на пятой строчке в сезоне 2016/17. Однако в текущем сезоне 2022/23 "Ахмат" под руководством Сергея Ташуева достиг наибольшего количества очков в своей истории, набрав 50 баллов. Команда одержала 15 побед и забила 51 гол, установив новые рекорды клуба за время его выступлений в РПЛ.

В составе "Ахмата" выступает защитник сборной Казахстана Марат Быстров. В РПЛ-2022/23 он провел 20 матчей.