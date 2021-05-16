Клуб двух футболистов сборной Казахстана вылетел из РПЛ

Волгоградский "Ротор", за который выступают футболисты сборной Казахстана Дмитрий Шомко и Алексей Щеткин, вылетел из российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это случилось после победу "Уфы" над тульским "Арсеналом" со счетом 2:1. Благодаря этой победе "Уфа" набрала 25 очков и стала 13-й в турнирной таблице. У "Арсенала" осталось 23 балла и 14-е место. А "Ротор" с 22 очками стал 15-м и вылетел напрямую из РПЛ. Также туда вылетел "Тамбов", который занял последнее место с 13 баллами.

Шомко сыграл четыре матча в чемпионате, а Щеткин - пять и забил два мяча, также он заработал одно предупреждение.

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