Клуб двух футболистов сборной Казахстана оказался в шаге от вылета из РПЛ

Волгоградский "Ротор", за который выступают футболисты сборной Казахстана Дмитрий Шомко и Алексей Щеткин, упустили победу над казанским "Рубином" в матче 30-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра в Казани завершилась со счетом 1:1. На гол игрока "Ротора" Фламариона с пенальти на 78-й минуте "Рубин" ответил точным ударом Джордже Деспотовича с 11-метровой отметки на 93-й минуте. Волгоградцы набрали 22 очка и остались на 15-м месте. Окончательная позиция команды определится в игре "Уфа" - "Арсенал" (Тула), начало которой было перенесено из-за жары на 19:00 по времени Нур-Султана.

"Ротор" останется в РПЛ только в случае, если "Уфа" проиграет дома "Арсеналу".

"Рубин" стал четвертым с 53 очками и получил путевку в Лигу конференций на сезон-2021/22. Матч начинался с минуты молчания в память о жертвах вооруженного нападения на школу в Казани.

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