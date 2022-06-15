Клуб Алипа подписал нового футболиста

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что клуб подписал контракт с полузащитником Зелимханом Бакаевым, передает "Спорт-Экспресс".

25-летний россиянин перешел в "Зенит" на правах свободного агента и стал новым одноклубником казахстанца Нуралы Алипа.

"Контракт подписан, - констатировал Медведев и добавил: - Срок контракта Бакаева? Три плюс один".

Тренер "Зенита" высказался о судьбе Нуралы Алипа



22-летний казахстанец выступает за российский клуб на правах аренды - ранее в "Зените" высказались о перспективах центрального защитника.

Что касается Бакаева, то он воспитанник московского "Спартака". В сезоне-2021/22 футболист забил три гола и сделал восемь результативных передач в 36 матчах за "красно-белых". Полузащитник покинул московский клуб в начале июня в связи с истечением срока действия контракта.

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