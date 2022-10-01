Казахстанский форвард помог клубу оформить разгром в чемпионате России

Новости спорта Футбол Россия
Вчера 22:57
©ФК "Кубань"

Футбольный клуб "Кубань" обыграл "Краснодар-2" в первой лиге России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча 12-го тура прошла на стадионе "Кубань" и завершилась со счетом 4:0. Отличились Андреа Чуканов (10-я минута), Сослан Таказов (51-я) и дубль в активе Нури Абдокова (90+1-я и 90+4-я с пенальти). Причем первый мяч был забит с передачи казахстанского форварда Алексея Щеткина.

Щеткин вышел в стартовом составе, но был заменен на 81-й минуте.

После этой игры "Кубань" с 14 очками расположилась на 12-м месте в таблице, а "Краснодар-2" с 11 баллами оказался на 14-й строчке из 18.

Напомним, что 31-летний Щеткин выступает за "Кубань" с этого года, а до этого защищал цвета "Ротора", "Ордабасы", "Тобола", "Актобе", "Астаны", "Тараза", "Атырау" и "Жетысу".

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Метки:
Щеткин Алексей Казахстанцы за границей

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