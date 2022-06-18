Казахстанская футболистка осталась без Суперкубка России

Футболистки московского "Локомотива" обыграли ЦСКА в матче за Суперкубок России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу "железнодорожниц", в составе которых отличились Татьяна Морина (24-я минута) и Марина Федорова (65-я). У ЦСКА голом отметилась Невена Дамьянович (64-я).

Таким образом, игроки "Локомотива" во второй раз стали обладательницами этого почетного трофея.

Напомним, цвета ЦСКА с 2019 года защищает футболистка сборной Казахстана Юлия Мясникова. В ее карьере также были "БИИК-Казыгурт", "Алма-КТЖ". В национальную команду привлекается с 2010 года.