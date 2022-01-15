"Казах! Только алга". Как встретили Нуралы Алипа в "Зените"

Казахстанский защитник Нуралы Алип прошел "дружеский" коридор на сборе в "Зените" в ОАЭ, информирует клубная пресс-служба.

Российский клуб опубликовал небольшой обзор со сбора, где 22-летний казахстанец попробует закрепиться в составе лидеров РПЛ.

"Встречайте первое видео "Зенит-ТВ" из Дубая! 🤗 обнимашки 👶 знакомство с новичками

🥳 поздравление именинников", - подписали пост в "Зените".

Видеодебют казахстанца не прошел незамеченным: в одном из комментариев ему пожелали удачи - "Давай, казах, только алга!"

Добавим, что Алип отправился "Зенит" из "Кайрата", а Тransfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,7 миллиона евро.