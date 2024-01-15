Казах с опытом игры за сборную перешел в российский клуб

Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 14:59
©ФК "Окжетпес"

Казахстанский футболист Бексултан Шамши перешел в "Ротор". Соглашение с ним подписано на полгода, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.

23-летний защитник начинал карьеру в "Ордабасы". Впоследствии выступал за "Академию Онтустик" и "Туран". В сезоне-2020/2021 перешел в столичный СДЮСШОР-8.

Его последним клубом был кокшетауский "Окжетпес", за который провел 20 матчей в сезоне 2023 года, результативными действиями не отметился. Вызывался в сборные Казахстана до 15, 16, 17, 18 и 19 лет.

Бексултан будет выступать за "Ротор" под номером 3.

Отметим, что волгоградцы выступают во втором российском дивизионе.

Метки:
Ротор ФК
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