Генеральный директор "Кайрата" Аскар Есимов в интервью Sport24 высказал свои мысли о будущем защитника Маки Баньяка, который на правах аренды зимой перешел в российский клуб "Пари НН", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Арендное соглашение камерунца с российским клубом рассчитано до июня 2023 года.

"Мы на связи с "Пари НН". По выкупу Баньяка решение за ними", - сказал Есимов.

Аренду защитника "Кайрата" в российский клуб назвали провалом

Камерунский футболист, так и не сыграл ни одного матча за клуб из Нижнего Новгорода. На одной из тренировок он получил травму разрыва мениска и выбыл до конца сезона.